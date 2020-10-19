Национальная опера отменила все постановки и закрылась до 1 ноября

Латвийская Национальная опера и балет в связи с выявленным у ее работников заболеваением Covid-19 приняла решение полностью прекратить работу до 1 ноября. Об этом свидетельствует размещенная на сайте Оперы информация.

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"К сожалению, заболевание данной вирусной инфекцией констатировано еще у нескольких работников ЛНОБ. Учитывая ситуацию и здесь, и общую эпидемиологическую ситуацию в стране, приняли тяжелое, но, на наш взгляд, единственно правильное решение. Ради безопасности зрителей и коллег прекращается публичная деятельность на две недели — до 1 ноября", — сказано в сообщении.

Отменены все запланированные ранее постановки.

В прошедшую пятницу театр сообщил, что заражение Covid-19 обнаружено у одного из его работников, который не контактировал со зрителями и работниками театра, обслуживающими зрителей. Сегодня стало известно о трех новых случаях, причем среди участников хора.