Национальная служба здоровья аннулировала 26 подозрительных сертификатов о вакцинации
Foto: DELFI

Получив информацию от Государственной полиции, Национальная служба здоровья (NVD) на данный момент аннулировала уже 26 сертификатов, подтверждающих вакцинацию от Covid-19. Эти сертификаты больше нельзя будет использовать.

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"Учитывая серьезность ситуации, для более быстрого реагирования было подготовлено предложение о "заморозке" сертификатов на время расследования, если существуют подозрения", — напомнил журналистам директор NVD Арис Каспаранс.

Технически это осуществимо, так как уже сейчас заболевшим обладателям сертификатов "замораживают" документ на 10 дней, объяснил IT координатор NVD Эдгарс Гоба.

Уже сообщалось, что в связи с предполагаем фиктивными сертификатами о вакцинации от Covid-19, Госполиция начала около 20 уголовных процессов, еще одно уголовное дело начато в KNAB.

В обоих учреждениях есть подозрения о нескольких сотнях людей, которые могли получить сертификат без вакцинации.

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Коронавирус Госполиция Вакцинация
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