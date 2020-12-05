Национальная служба здоровья: медицинские учреждения можно посещать только по предварительной записи

Национальная служба здоровья напоминает, что в связи с эпидемиологической ситуацией к врачам без предварительной записи приходить нельзя, даже если есть направление.

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В случаях, когда необходима медицинская помощь, прежде всего, следует связаться с семейным врачом или учреждением, которое оказывает необходимые медицинские услуги по телефону или электронно. Без предварительной записи приходить нельзя, даже если есть направление семейного врача на консультацию к специалисту или если необходима консультация в случае острого заболевания или обострения хронического заболевания.

Связавшись с медицинским учреждением, следует указать необходимую услугу, направление (в бумажном формате или на портале э-здоровья) и проинформировать о своих жалобах. Медицинское учреждение, оценив состояние пациента, примет решение о том, следует ли оказывать услугу очно или обеспечить удаленную консультацию. За удаленные консультации не взымается пациентский взнос. Решение об удаленной консультации принимает специалист. Если пациенту назначен очный визит, то следует прийти в точно назначенное время, чтобы избежать контактов с другими пациентами, надо быть в маске и соблюдать дистанцию в два метра.

В неотложных случаях, когда помощь необходима немедленно, Национальная служба здоровья призывает обращаться в приемное отделение больницы, а в случаях угрозы жизни (потеря сознания, нехватка дыхания, подозрение на инсульт или инфаркт, тяжелая травма, угрожающее жизни кровотечение, когда счет идет на минуты) звонить 113.

Уже сообщалось, что с 3 декабря во всех больницах временно ограничены плановые услуги в стационарах и дневных стационарах. В тоже время амбулаторные услуги не ограничены. Национальная служба здоровья обращает внимание на то, что в случае если запись изменяется, медицинское учреждение свяжется с каждым пациентом индивидуально.

Одновременно Национальная служба здоровья информирует, что у Сovid-19 положительных пациентов и их контактных лиц, чье состояние здоровья не позволяет ожидать необходимую медицинскую услугу после выздоровления, есть возможность получить амбулаторные медицинские услуги в конкретном лечебном учреждении (например, рентген, гинеколог, хирург, кардиолог, лабораторные исследования). Список медицинских учреждений и услуг доступен на домашней странице Национальной службы здоровья, информацию можно узнать и по бесплатному консультационному телефону Национальной службы здоровья 80001234.

Правила, которые должны соблюдать инфицированные Сovid-19 пациенты и их контактные лица, чтобы получить услуги в конкретном медицинском учреждении:

• Должно быть направление семейного врача или специалиста, за исключением услуг специалистов первичного здравоохранения;

• По телефону или электронно следует связаться с медицинским учреждением и записаться — медицинское учреждение оценит, можно ли будет оказать услугу удаленно;

• Следует прийти в точно назначенное время;

• В медицинское учреждение нельзя ехать на общественном транспорте;

• И по дороге, и в медицинском учреждении надо быть в маске и соблюдать дистанцию в два метра, а также дезинфицировать руки.

Информация об учреждениях, оказывающих медицинские услуги, доступна на www.rindapiearsta.lv. Информацию об оплачиваемых государством услугах здравоохранения можно узнать по бесплатному консультационному телефону Национальной службы здоровья 80001234 или на домашней странице www.vmnvd.gov.lv.