Национальная служба здоровья напоминает проверить срок годности сертификатов

С 15 февраля 2022 года вступает в силу закон о сроке годности ковид-сертификатов, поэтому Национальная служба здоровья (NVD) призывает латвийце своевременно проверить, до какого числа будут годны их сертификаты, а также при необходимости сделать бустерную вакцинацию.

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Рассчитать срок годности сертификатов можно, посмотрев на дату вакцинации, которая указана в полной версии сертификата (в PDF формате, доступен на сайте). Это день, когда получена последняя доза вакцины. Сертификат о вакцинации годен в течение 9 месяцев после завершения курса вакцин Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna) и Comirnaty (Pfizer-BioNTech). В случае с вакциной Janssen (Johnson&Johnson) срок годности сертификата — 5 месяцев после вакцинации.

С 15 февраля при сканировании QR кода действующие сертификаты будут загораться зеленым цветов, а недействительные — красным.

Есть случаи, когда у сертификата нет срока годности и в бустерной вакцинации нет необходимости. Например, если человек переболел Covid-19, а потом получил обе дозы вакцины — или наоборот, если человек переболел после завершенного курса вакцинации. Более подробно об этом можно узнать здесь или по телефону 8989

С 15 февраля срок годности сертификатов будет доступен на сайте www.covid19sertifikats.lv за месяц до истечения, и его не придется подсчитывать самостоятельно. Если срок годности сертификата закончится, сертификат появится в разделе "неактивные сертификаты".

Жители, которые прошли бустерную вакцинацию или переболели Covid-19 (это должно быть подтверждено лабораторным тестом) увидят на сайте оповещение о том, что доступен новый сертификат, который теперь нужно использовать вместо предыдущего.

В новых сертификатах количество полученных вакцин будет указано согласно новым правилам Европейского Союза. Например, если вы привились двумя дозами и переболели Covid-19 (в любом порядке), в сертификате в графе полученных доз будет указано "2/1" или "3/1".

В NVD объясняют, что это не ошибка и жителям не стоит беспокоиться о таком отображении данных — сертификатами можно пользоваться.