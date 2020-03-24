Национальная служба здоровья объяснила, у кого не будет принимать анализы на COVID-19

Бесплатный анализ на коронавирус больше не смогут сделать те, кто ездил за границу, затем появились легкие симптомы, но возможности подъехать сдать анализ на своей машине у него нет, сообщает Национальная служба здоровья.

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Если у вернувшегося из-за границы человека в течение 14 дней появились легкие симптомы ОРВИ, он может сделать бесплатный анализ, приехав на своей машине. Однако если такой возможности нет, "скорая" за ним не поедет — кроме тех случаев, когда анализ назначил семейный врач.

Кроме того, анализ не будет делаться тем, кто живет с инфицированным коронавирусом человеком под одной крышей и у кого появились легкие симптомы — они будут считаться по умолчанию заразившимися.

Как объясняет Национальная служба здоровья, специфического лечения COVID-19 не существует, эта инфекция лечится так же, как любая другая вирусная инфекция, поэтому подтверждать диагноз необязательно. Эти люди должны связаться со своим семейным врачом, и информация будет передана в Центр контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) для установления контактов заболевшего.

Семейный врач удаленно выпишет больничный. С врачом нужно постоянно поддерживать контакт и следовать его рекомендациям, не занимаясь самолечением — самовольный прием лекарств чреват осложнениями.

Заболевшему будет запрещено покидать жилье и контактировать с другими людьми. Карантин можно прервать только после разрешения врача и двух анализов, которые покажут, что пациент вылечился.

Если состояние ухудшается, нужно немедленно звонить семейному врачу и, если оно тяжелое, вызывать неотложную медицинскую помощь по телефону 113.