"Национальная солидарность". Левитс заявил о необходимости помочь Латгале в пандемию Covid-19

Учитывая то, что пандемия Covid-19 сильнее всего ударила по Латгале, где меньше всего вакцинированных жителей, остальная часть страны должна вовлечься в проблему, чтобы помочь этому региону преодолеть кризис. Об этом в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) заявил президент Латвии Эгилс Левитс.

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По мнению главы государства, правительство должно выполнить свое обещание и прекратить жесткий локдаун с 15 ноября, разрешить вакцинированным получать услуги в "зеленом режиме", а для непривитых сохранить строгие ограничения. Однако в то же время Левитс уверен, что необходимо оценить возможность введения отдельных ограничений на тех административных территориях, где заболеваемость Covid-19 наиболее высока.

Президент признал, что особенно тяжелая ситуация сложилась в Латгале, и виной этому может быть низкий охват населения вакцинацией в регионе. Однако это проблема не только Латгале, но и всей Латвии.

"Это значит, что мы, в том числе по всей Латвии, должны помочь латгальским самоуправлениям. Это национальная солидарность. Нужно делиться и своим опытом, и силами в борьбе с пандемией", — отметил Левитс.

Президент также считает, что после отмены строгого локдауна следует провести выездное заседание правительства в Латгале, чтобы там вместе с местными политиками и представителями самоуправлений понять, какие конкретные проблемы есть у региона и найти возможные решения кризиса Covid-19.

В то же время Левитс призвал правительство в дальнейшем не держать общество в неведении и своевременно устанавливать четкие и всем понятные критерии, в связи с которыми усиливаются или обновляются ковидные ограничения. Для того, чтобы "правительство не решало что-то в последний момент", отметил глава государства.

Президент уверен, что латвийскому обществу удастся преодолеть пандемию Covid-19, если большая часть жителей вакцинируется от этой болезни.