Национальное объединение единогласно приняло Витенбергса в ряды партии

Правление Национального объединения сегодня единогласно решило принять министра экономики Яниса Витенбергса в ряды своей партии, сообщает LETA.

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Бывший член KPV LV Витенбергс официально стал членом Национального объединения.

Как уже сообщалось, министр экономики 21 апреля объявил о смене партийной принадлежности. Правление его бывшей партии KPV LV в ответ решило отозвать Витенбергса с высокой должности, но сам министр заявил, что не собирается покидать кресло министра экономики. Премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) сказал, что этот вопрос KPV LV и Национальное объединение должны решить между собой.