Национальное объединение единогласно приняло Витенбергса в ряды партии
Foto: DELFI

Правление Национального объединения сегодня единогласно решило принять министра экономики Яниса Витенбергса в ряды своей партии, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Бывший член KPV LV Витенбергс официально стал членом Национального объединения.

Как уже сообщалось, министр экономики 21 апреля объявил о смене партийной принадлежности. Правление его бывшей партии KPV LV в ответ решило отозвать Витенбергса с высокой должности, но сам министр заявил, что не собирается покидать кресло министра экономики. Премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) сказал, что этот вопрос KPV LV и Национальное объединение должны решить между собой.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

3

Source

rus.DELFI.lv

Tags

KPV LV Национальное объединение Янис Витенбергс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Путешествуем вместе с Wolt: Армандс Яунземс и Эмилс Гатис Лиепиньш отправляются в США
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ