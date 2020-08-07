Национальное объединение и ЛОР не готовы сотрудничать в Рижской думе c "Честь служить Риге"
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Национальное объединение "Все для Латвии"- "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (VL-ТБ/ДННЛ) и Латвийское объединение регионов (ЛОР) после выборов в Рижскую думу не готовы сотрудничать и с партией "Честь служить Риге" (ЧСР), заявил в Twitter кандидат в депутаты от совместного списка VL-ТБ/ДННЛ и ЛОР Янис Раткевич.

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"Вчера на совещании кандидатов была протянута красная линия и в отношении ЧСР. С ними коалицию делать не будем", - сообщил политик.

Ранее лидер списка VL-ТБ/ДННЛ и ЛОР Эйнар Цилинскис заявил, что эти партии не будут сотрудничать в думе с "Согласием" и его обломками. По его мнению, "Согласию" и ЧСР следовало бы поработать в оппозиции. Однако в отношении ЧСР Цилинскис красных линий не проводил, чтобы не зайти в тупик при формировании новой коалиции в думе.

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LETA

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LETA

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Честь служить Риге Национальное объединение Латвийское объединение регионов Выборы в Рижскую думу 2020 "Согласие" VL-ТБ/ДННЛ
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