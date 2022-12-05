Национальное объединение назвало своих кандидатов в министры
Foto: LETA

Правление Национального объединения выдвинуло на работу в правительство — действующих главу Минэкономики Илзе Индриксоне и Минкультуры Науриса Пунтулиса, бывшего спикера Сейма Инару Мурниеце и бывшего министра экономики Яниса Витенбергса.

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Нацобъединение учло пожелание премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") выдвигать в министры только тех политиков, которые баллотировались в 14-й Сейм и были избраны.

Предполагается, что Илзе Индриксоне, как и сейчас, будет занимать в следующем правительстве пост министра экономики. Предусматривается, что свой пост сохранит и министр культуры Наурис Пунтулис. Приоритет для Индриксоне — энергетическая независимость от России, привлечение инвестиций и содействие предпринимательству. Пунтулис видит важными задачами проведение юбилейного Праздника песни и танца, а также повышение зарплат работникам государственных культурных учреждений.

Министром обороны может стать женщина — бывший спикер Сейма Инара Мурниеце. У нее не должно быть проблем с допуском к гостайне — она долгие годы работала, как председатель Сейма, в Совете по национальной безопасности и состояла в парламентской комиссии по национальной безопасности.

В министры сообщения планируется выдвинуть экс-министра экономики Яниса Витенбергса. Напомним, что он был вынужден уйти с должности по требованию премьер-министра, когда между Нацобъединением и АР! случился конфликт после событий 10 мая у памятника в Пардаугаве. Сейчас Нацобъединение подчеркивает, что Витенбергс получил очень высокую поддержку избирателей на выборах в Земгальском округе. Предполагается также, что нынешний министр земледелия Каспарс Герхардс может стать парламентским секретарем в Министерстве сообщения. В 2009-2010 годах Герхардс сам занимал пост министра сообщения.

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