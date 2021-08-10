Национальное объединение требует от радиостанции Pieci.lv объяснений насчет поддержки прайду
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Партия Национальное объединение в своем Twitter заявила, что требует от молодежной радиостанции Pieci.lv объяснения насчет поддержки Балтийскому прайду, прошедшему со 2 по 7 августа в Риге.

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"Мы обратились к Pieci.lv с призывом объяснить, почему канал, финансируемый из государственного бюджета, который должен служить интересам всего общества, публично связывается с идеологическими установками одной узкой группы вместо того, чтобы заняться семейными ценностями и правами ребенка расти в натуральной семье", — заявила партия в своем Twitter.

7 августа команда радио Pieci.lv в социальных сетях публично выступила в поддержку Балтийского прайда. В том числе в 20:00 в эфире радио звучала музыкальная передача Тома Гревиньша, посвященная прайду и представителям ЛГБТ+ в музыке.

Директор канала Илва Милзерая-Лиепиня в разговоре с Delfi указала, что радио пока не получило официального письма от партии и поэтому она не готова комментировать требования политиков. В свою очередь, радиоведущая Pieci.lv Кармена Степанова призвала Национальное объединение ознакомиться с содержанием радиоканала, отметив, что она лично создавала материалы, посвященные правам детей.

Председатель Латвийской ассоциации журналистов Илья Козин указал, что сми должны соблюдать нейтральность и объективность в своих материалах, однако это "не запрещает сми занять какую-то позицию в общественно важных вопросах". "Если общественное сми выражает уважение меньшинствам, то я не вижу здесь проблемы", — отметил Козин.

Как уже сообщалось, в начале августа в Риге прошел Балтийский прайд 2021. В течение недели в разных местах Риги проходили мероприятия, концерты и дискуссии, посвященные ЛГБТ+. Неделю прайда официально поддержали ряд предприятий, СМИ и посольства, в том числе крупнейший латвийский банк Swedbank, социальная сесть Twitter и многие другие.

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