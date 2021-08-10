Национальное объединение требует от радиостанции Pieci.lv объяснений насчет поддержки прайду

Партия Национальное объединение в своем Twitter заявила, что требует от молодежной радиостанции Pieci.lv объяснения насчет поддержки Балтийскому прайду, прошедшему со 2 по 7 августа в Риге.

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"Мы обратились к Pieci.lv с призывом объяснить, почему канал, финансируемый из государственного бюджета, который должен служить интересам всего общества, публично связывается с идеологическими установками одной узкой группы вместо того, чтобы заняться семейными ценностями и правами ребенка расти в натуральной семье", — заявила партия в своем Twitter.

Esam vērsušies @PieciLV, aicinot skaidrot, kādēļ no valsts budžeta finansēts kanāls, kuram jākalpo visas sabiedrības interesēm, publiski pieslienas šauras grupas ideoloģiskai nostādnei tā vietā, lai pievērstos ģimenes vērtībām un bērnu tiesībām augt dabiskā ģimenē. https://t.co/6SC9SjzjOP — Nacionālā apvienība (@VL_TBLNNK) August 10, 2021

7 августа команда радио Pieci.lv в социальных сетях публично выступила в поддержку Балтийского прайда. В том числе в 20:00 в эфире радио звучала музыкальная передача Тома Гревиньша, посвященная прайду и представителям ЛГБТ+ в музыке.

Директор канала Илва Милзерая-Лиепиня в разговоре с Delfi указала, что радио пока не получило официального письма от партии и поэтому она не готова комментировать требования политиков. В свою очередь, радиоведущая Pieci.lv Кармена Степанова призвала Национальное объединение ознакомиться с содержанием радиоканала, отметив, что она лично создавала материалы, посвященные правам детей.

Председатель Латвийской ассоциации журналистов Илья Козин указал, что сми должны соблюдать нейтральность и объективность в своих материалах, однако это "не запрещает сми занять какую-то позицию в общественно важных вопросах". "Если общественное сми выражает уважение меньшинствам, то я не вижу здесь проблемы", — отметил Козин.

Как уже сообщалось, в начале августа в Риге прошел Балтийский прайд 2021. В течение недели в разных местах Риги проходили мероприятия, концерты и дискуссии, посвященные ЛГБТ+. Неделю прайда официально поддержали ряд предприятий, СМИ и посольства, в том числе крупнейший латвийский банк Swedbank, социальная сесть Twitter и многие другие.