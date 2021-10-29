Национальные вооруженные силы Латвии получили первую партию финских бронемашин Patria

Финская компания Patria поставила латвийским Национальным вооруженным силам первые шесть новых бронемашин, сообщает Министерство обороны ЛР.

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В конце августа на Адажской военной базе министр обороны Латвии Артис Пабрикс и министр обороны Финляндии Анти Кайкконен подписали соглашение о приобретении у компании Patria более 200 бронемашин для нужд латвийской армии.

Сумма заказа составила почти 200 млн евро. Предполагалось, что первые бронемашины Национальные вооруженные силы получат уже в октябре этого года. Последние машины по этому договору Латвия должна получить до 2029 года.

В октябре 2020 года Латвия, Финляндия и предприятие Patria Land Oy подписали договор о разработке транспортных средств, предназначенных для латвийской армии, а в мае этого года на Адажском полигоне состоялась презентация прототипа новой бронемашины Patria.