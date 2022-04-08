Национальные вооруженные силы напоминают: полеты дронов над военными объектами запрещены
Foto: LETA

На прошлой неделе Национальные вооруженные силы (НВС) идентифицировали летательные аппараты-беспилотники, которые находились в запретной зоне у военных объектов.

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Полеты аппаратов-беспилотников (дронов) над военными объектами — запрещены, напоминает НВС. Для выполнения полетов беспилотных летательных аппаратов в зонах ограниченного доступа НВС необходимо пройти процедуру согласования с Объединенным штабом НВС. Если будет установлено, что рассматриваемый полет выполняется в запретной для полетов зоне, например над военными объектами или вблизи них, командующий НВС или уполномоченное им лицо может принять решение о вынужденной посадке или уничтожении беспилотных летательных аппаратов. Затем расследование обстоятельств происшествия передается компетентным государственным учреждениям.

Полеты беспилотников регулируются Правилами Кабинета Министров № 429, в которых изложены основные требования к эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, в том числе требования к безопасности полетов, а также в документе перечисляются районы, над которыми эксплуатация дронов запрещена. Например, беспилотникам запрещено летать над военными объектами и вблизи них, над аэродромами и другой критической инфраструктурой.

В соответствии с нормативными актами беспилотники выполняют полеты на определенном расстоянии от объектов военной инфраструктуры, используемых для нужд НВС, за исключением случаев, когда полет согласован с НВС. Беспилотные летательные аппараты могут запускаться на расстоянии не ближе 500 м от боевых кораблей на акватории порта и в море и не должны действовать в воздушном пространстве в зонах ограниченного доступа, временно заповедных зонах и временно разграниченных районах, установленных для нужд НВС в период их активной деятельности. .

Чтобы определить, пересекает ли траектория полета беспилотного судна какую-либо из зон воздушного пространства НВС (EVR RPAS NBS___), ознакомьтесь с пояснительной картой, опубликованной Latvijas gaisa satiksme на сайте www.airspace.lv/drones/lv.

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