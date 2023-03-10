Национальные вооруженные силы помогли доставить донорское сердце

На этой неделе по просьбе кардиохирургов Клинической университетской больницы Страдиня (PSKUS) Воздушные силы Национальных вооруженных сил оказали поддержку в транспортировке донорского. Из отдаленной латвийской больницы его на вертолете Mi-17 перевезли в PSKUS, где его ждал пациент, которому чтобы жить, нужно было новое сердце.

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Одна из задач Национальных вооруженных сил — оказание поддержки населению. Этим занимаются многие подразделения Национальных вооруженных сил, в том числе Воздушные силы, которые регулярно оказывают поддержку Службе неотложной медицинской помощи, например, транспортируют пострадавших в крайне тяжелом состоянии в медицинские учреждения.

На этот раз НВС участвовали в транспортировке донорского сердца. Служба оперативно перевезла бригаду кардиохирургов из больницы PSKUS в отдаленную больницу, чтобы они смогли провести удаление донорского сердца, а затем сердце было доставлено в PSKUS на вертолете, чтобы как можно скорее начать операцию операция по пересадке сердца.

Уже сообщалось, что Воздушные силы НВС получили первые два из четырех заказанных вертолетов Black Hawk, которые должны заменить эксплуатируемые до сих пор Mi-17 и Mi-2.

Практические занятия и учения летчиков и экипажей будут продолжаться около года, поэтому сейчас по-прежнему используются вертолеты Mi-17, на которых Воздушные силы до сих пор выполняют одну из основных задач — поисково-спасательные работы над водой и на суше.