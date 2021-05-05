Национальный художественный музей призывает открыть другие музеи
Foto: Inese Libere

Латвийский Национальный художественный музей убедился в том, что можно обеспечить безопасное посещение музея и контролировать поток посетителей, и считает, что реализованный им сценарий можно использовать и в других музеях и выставочных залах во время пандемии.

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С 21 апреля по 4 мая желающие могли посетить выставку "Неприрученные души. Символизм в искусстве стран Балтии", которую совместно организовывали музеи стран Балтии. Для этого нужно было предварительно записаться и выбрать время посещения, а во время посещения соблюдать правила эпидемиологической безопасности. За три недели выставку посетило 4040 человек. Спрос был очень большим, и всем желающим на выставку попасть не удалось: онлайн-запись пришлось закрыть уже 22 апреля, а запись по телефону — 26 апреля.

Музей подчеркивает: пилотный проект показал, что посетители ведут себя осознанно, и обеспечить небольшое количество людей в одном зале возможно. После реконструкции в музее работает современная система вентиляция и контроля качества воздуха, помещения регулярно дезинфицируются, а работники снабжены средствами индивидуальной защиты.

Национальный художественный музей провел опрос 650 посетителей, и отзывы в основном были положительные. Посетители чувствовали себя в безопасности, высоко оценили работу персонала и выразили желание прийти еще.

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