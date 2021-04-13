Нация, русификация, приватизация… Задан новый поворот урокам истории 20-го века в школах нацменьшинств

Также мы говорим, какую решающую роль в исторических событиях играли политики. И никак нельзя теперь всех участников тех событий или их потомков — были они в советской армии или легионе — огульно в чем-то обвинять. Нельзя говорить, что "все русские — оккупанты", но также не стоит утверждать, что "советские воины освободили Латвию" — это такое же поляризованное мнение. Мы знаем, что в развязывании Второй мировой были виновны конкретные лидеры стран, а остальные люди оказались в ненужное время в ненужном месте".

Анния приучает школьников формулировать позицию так, чтобы не задевать чувств других, но иногда возникают довольно жесткие вопросы. Почему латыши говорят, что Сталин был плохим — он же выиграл войну? Почему нельзя праздновать 9 мая? И в ответ нужны не эмоции, а факты, цифры, сравнения, доказательства…

"На мой взгляд, проблема еще в том, что обе стороны нередко занимают позицию жертв, — предполагает Стренга. — В латышскую идентичность уже вросла позиция, что от всех пришлых сюда — сплошной вред. При этом известно немало латышей, которые успешно сотрудничали со всеми властями. С другой стороны, в русскоязычной общине глубоко сидит обида, что при развале Союза им обещали гражданство и не дали, а теперь надо учить латышский, да еще и не уважают их версию прошлого. Но ведь внутри самой русскоязычной общины нет серьезной дискуссии о своем прошлом. Она, скорее, полагается на ревизионистскую интерпретацию российских медиа, которую распространяет кремлевская пропаганда — что СССР победил во второй мировой, но никто это не признает, не ценят достижений…

Опять же, как и латышская, русскоязычная община очень неоднородна. У одних деды воевали в советской армии, у других — пострадали от сталинских репрессий… Важная задача историков и медиа — сломать представление, что есть всего два взгляда на историю. Передача "Ключи" ясно показывает, что персональных "историй" может быть 50, 100, 500… Скажем, из опыта моих предков, в событиях оккупации трудно найти позитив, но также неоспоримо, что нельзя сейчас винить часть современного общества в том, что было тогда".

Почему мы все про прошлое да про прошлое?



Не мешает ли слишком мощный фокус на прошлом и сложной истории Латвии жить в настоящем и строить планы на будущее? Ведь по большому счету, у народа весьма слабое представление о том, куда ведут его выбранные правители в перспективе 10-20-30 лет, а сами политики предпочитают в качестве козырей в решающий момент не разрабатывать план долгосрочного развития, а доставать беспроигрышные исторические карты.

"Меня очень интересует, как события прошлого влияют на наше настоящее и объясняют его, — размышляет Анния. — Интересно усматривать некую цикличность. Меняются политические режимы, но роли в обществе не меняются — всегда есть ущемленные и ущемляющие. Хочется, чтобы на примерах истории мы когда-то поняли, что нежелание договориться, деление на плохих и хороших, ни к чему хорошему не приводят. Посмотрите на начало 20-го века: как только латыши обрели более значимый статус, тут же началась жесткая критика балтийских немцев — они нас только ущемляли, ничего хорошего не дали. Но это неправда — немцы занимались образованием латышей, создавали школы и вузы, работали на благо государства…

Сменилось несколько поколений, а мы снова говорим то же самое. Надо понять, что если мы живем в одной стране, перестать ссориться и придумать, как жить дальше вместе, чтобы всем, по возможности, было хорошо".

"Я хоть и историк, но мой взгляд нацелен вперед, — убеждает Густав Стренга. — А свое прошлое мы и вправду мало знаем — представление о нем у нас гораздо слабее, чем в Германии, Дании или Швеции. У нас нет навыка дискутировать о прошлом — много эмоций и мало аргументов и основанных на знаниях выводов. Главный же урок, который, на мой взгляд, нам стоит почерпнуть в нашей сложной истории, особенно 20-го века — это научиться человечности".