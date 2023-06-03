Нацобъединение и ЛОР потребовали снять флаг ЛГБТ со здания Ратуши

Накануне проведения в Риге завершающих мероприятий недели Riga Pride фракция Национального объединения и Латвийского объединения регионов (НО/ЛОР) в Рижской думе потребовала снять радужный флаг ЛГБТ со здания Ратуши. На фоне правительственного кризиса разворачивается и конфликт внутри коалиции Рижской думы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс (Национальное объединение) обратился к исполнительному директору города Янису Ланге с просьбой объяснить, почему этот флаг вывешен рядом с официальными флагами думы. Обычно это только флаги важного значения — Латвии, города Риги, ЕC и Украины.

Исполнительный директор указал, что соответствующий вопрос следует адресовать председателю Рижской думы.

Члены фракции НО/ЛОР заявили, что мэр Риги Мартиньш Стакис действовал произвольно и недемократично, навязывая свою волю большинству без обсуждения в коалиции или совете фракций Рижской думы. Ратниекс подчеркивает, что Рижская дума не находится в руках одной партии, и большинство думы не исповедует данную идеологию. Рижская дума является представительным органом всех рижан. Это центральное здание муниципалитета, а не частная собственность или кафе одного чиновника.

Фракция НО/ЛОР напоминает, что в Рижской думе 60 депутатов, а фракция партии "Прогрессивные " насчитывает 14 депутатов, что не является большинством в думе и не представляет большинство рижан.

Кроме того, о флаге на балконе здания стало известно общественности только поздно вечером в пятницу, когда закончились часы работы думы, что свидетельствует о скрытых и закулисных действиях, добавляет Ратниекс.

Со своей стороны, мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что флаг ЛГБТ вывешен у здания Рижской думы его распоряжением в знак солидарности с гражданами Латвии, которые завтра отправятся на прайд, отстаивая права человека, против насилия и дискриминации. Мнение мэра изложил агентству LETA его советник Алексис Золднерс.

"Рига — столица Латвии, страны Евросоюза, и, как и в других европейских городах, этот флаг вывешивается у мэрии перед прайдом. В Вильнюсе даже городскую думу подсвечивали в цветах радуги. Мы рады объединиться с нашими союзниками — странами ЕС, посольствами США и Канады в Латвии", — говорит Стакис.

Поэтому флаг ЛГБТ не будет снят со здания Рижской думы.

Политический контекст



Спор о том, может ли на здании Ратуши висеть радужный флаг, произошел внутри коалиции Рижской думы.

И партия "Прогрессивные", и фракция Национального объединения и Латвийского объединения регионов в Рижской думе — партнеры по правящей коалиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Однако фон конфликту задают события на государственном уровне: после избрания президентом Латвии Эдгара Ринкевича зашатался Кабинет министров Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"). Не исключено, что в следующий состав правительства могут войти "Прогрессивные", которые сейчас находятся в Сейме в оппозиции. В свою очередь, Национальное объединение, входящее в нынешний состав правительства, может оказаться при определенно стечении обстоятельств и в оппозиции. Лидер политической силы Райвис Дзинтарс уже заявил, что Нацобъединение не будет работать в одном правительстве с Союзом "зеленых" и крестьян и "Прогрессивными".

В правительственный "Объединенный список", который также как и Нацобъединение, возражает против расширения коалиции, входит Латвийское объединение регионов. На последних выборах Рижской думы Национальное объединение и ЛОР стартовали общим списком. Спикер Сейма Эдвардс Смилтенс — член Латвийского объединения регионов, ранее был вице-мэром Риги.

Конфликт между Национальным объединением и "Прогрессивными" связан с ЛГБТ-тематикой. "Прогрессивные" — сторонники легализации партнерских отношений, а Нацобъединение в течение уже нескольких блокируют в Сейме утверждение соответствующего законопроекта.

Новоизбранный президент Латвии Эдгар Ринкевич уже заявил, что актуализирует на политическом уровне вопрос о правовом признании гражданского партнерства.