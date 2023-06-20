Нацобъединение и "Объединенный список" проигнорировали переговоры об управлении государственными общества капитала

Представители коалиционных "Объединенного списка" и Нацобъединения не явились на переговоры пяти партий об управлении государственными общества капитала, инициированные премьерским "Новым Единством". В свою очередь представители оппозиционных Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных" приняли участие во встрече.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

О том, что Нацобъединение не будет участвовать в таких переговорах агентству LETA сообщил депутат Сейма от этой политической силы Янис Домбрава. Политик призвал "Новое Единство" сначала снять вопрос о расширении и преобразовании коалиции перед тем, как вести с оппозиционными партиями переговоры о поддержке той или иной инициативы.

По наблюдениям агентства LETA, представители "Объединенного списка" на переговоры тоже не явились.

Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") пригласил на переговоры пять политических сил, которые потенциально могут войти в расширенную коалицию — "Новое Единство", СЗК, "Прогрессивных", "Объединенный список" и Нацобъединение. Предметом переговоров должна была стать договоренность о поддержке решения о выставлении котироваться на биржу ряда крупных госпредприятий.

Еще в мае нескольким министерствам поручено оценить, какие предприятия государственного капитала должны быть зарегистрированы на бирже, в том числе известно, что оценивается котировка совместного предприятия Latvenergo и LVM — Latvijas vēja parki.

Тогда на заседании правительства Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") упомянул, что на бирже можно котировать доли капитала нескольких государственных или муниципальных мероприятий, например, airBaltic, Augstsprieguma tīkls, Sadales tīkls, Conexus Baltic Gid, Tet и Latvijas Mobilais telefons, а также Rīgas ūdens и Rīgas siltums. Позже мэр Риги Мартиньш Стакис упомянул о том, что на биржу должно быть выставлено и предприятие Rīgas namu pārvaldnieks в целях привлечения инвестора — частной профессиональной компании.

Напомним, что сразу после президентских выборов, на которых главой государства был избран кандидат "Нового Единства" Эдгар Ринкевич, Кариньш, , заявил, что нужно расширить коалицию. Сейчас коалиция состоит из "Нового Единства" (26 депутатов), "Объединенного списка (15) и Нацобъединения (13) — итого 54 голоса. За избрание Ринкевича голосовали 26 депутатов "Нового Единства", 16 — СЗК, 10 — "Прогрессивных" — суммарно 52 голоса. Исход президентских выборов дал повод предполагать — голосование за Ринкевича обрисовало новый состав коалиции. Однако премьер Кариньш продолжает настаивать — речь идет о "расширении коалиции": то есть, предполагается, что у входящих сейчас в правительство "Объединенного списка" и Нацобъединения есть шанс остаться у власти. В свою очередь, "Объединенный список" и Нацобъединение возражают против расширения коалиции.