Нацобъединение и "Прогрессивные" — несовместимы? У коалиции из пяти партий — маленький потенциал, считает политолог

У создания коалиции из пяти политических сил маленький потенциал, поскольку Национальное объединение заявило, что не видит себя в одном правительстве с "Прогрессивными", такое мнение агентству LETA высказала политолог, лектор Рижского университета Страдиня Лелде Метла-Розентале.

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Напомним, что президент Эдгар Ринкевич после консультаций о формировании нового правительства со всеми представленными в Сейме партиями, предпримет попытку добиться создания широкой коалиции. В среду, 23 августа, пять политических сил — "Новое Единств", Союз "зеленых" и крестьян, "Объединенный список", Национальное объединение и "Прогрессивные" — вновь приглашены на беседу к президенту.

"В принципе, таким образом мы бы увидели очень ясную картину, какая есть аргументация, обоснована ли она по существу или же опирается на какие-то субъективные, как бы идеологические обоснования. Так, чтобы не было бы возможности очень неконкретно или расплывчато ответить, чтобы на вопрос президента каждая партия ясно дала бы точно сформулированный ответ", — прокомментировала идею организации встречи в Рижском замке Метла-Розентале.

В то же время политолог отметила, что если партии дадут ответ одновременно, а Ринкевич сможет оценить ситуацию и объективную реальность.

Сейчас самым реалистичным, по мнению эксчперта, выглядит сценарий создания четырехпартийной коалиции. Костяком такой коалиции могут стать "Новое Единство" (26), Союз "зеленых" и крестьян (16), и возможно, "Объединенный список" (15). При этом Метла-Розентале не уверена в четвертом участнике коалиции — на эту роль претендуют Национальное объединение или "Прогрессивные".

"Например, "Объединенному списку" скорее видит четвертым Нацобъединение, с которым у нихо сложилось уже длительное тесное политическое сотрудничество, и с которым они могут найти общий язык больше, чем с "Прогрессивными". Возможно, что в процессе переговоров это может сыграть какую-то роль", — указала политолог.

Однако эксперт призвала не забывать и о таком аспекте, как раздел министерских портфелей. Соответственно, важно и то, на каких должностях в будущем правительстве видят себя "Прогрессивные" и Нацобъединение, и готовы ли остальные коалиционные партнеры предложить им эти должности.