Нацобъединение категорически против продления сроков сдачи экзамена по латышскому языку для граждан России

Национальное объединение (НО) категорически не поддерживает поправки к закону об иммиграции, которые дадут гражданам России, проживающим в Латвии, дополнительные два года для сдачи экзамена по латышскому языку, что позволит им все это время легально находиться в Латвии. Об этом заявил агентству LETA депутат НО, заместитель руководителя подкомиссии Сейма по внутренней безопасности Эдвин Шноре.

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"Это полная чушь, и те, кто продвигает эти поправки, не понимают опасности демонстрации такой слабости по отношению к людям, которые демонстративно игнорируют латвийские законы", — сказал Шноре.

Те примерно 10 тысяч российских граждан, которые не подали документы на получение статуса постоянного жителя ЕС и не записались на языковой экзамен, теперь хорошо понимают, что и в будущем "никто у них с поклоном ничего не потребует", сказал политик.

Шноре риторически спросил, действительно ли Министерство внутренних дел не понимает последствий таких действий. Депутат НО считает, что ситуация будет только ухудшаться. Он сомневается, что через два года у ответственных лиц хватит смелости выдворить из Латвии проигнорировавших закон российских граждан.

"Возможно, надо потерпеть еще два года, и тогда, может быть, все это вообще не понадобится, потому что русский порядок будет введен с помощью армии", — жестко прокомментировал Шноре.

Он не знает, как голосовали министры НО во вторник, поскольку решение принималось на закрытом заседании. В то же время он выразил надежду, что члены партии голосовали против. Шноре заявил, что партия не поддержит такие поправки в Сейме, но заседание фракции по указанному вопросу еще не проходило.

Как сообщалось, правительство во вторник на закрытом заседании поручило Министерству внутренних дел подготовить поправки к закону об иммиграции, согласно которым проживающие в Латвии граждане России не позднее чем в течение двух лет должны сдать экзамен на знание латышского языка, чтобы продолжать проживать в Латвии.