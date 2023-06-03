Нацобъединение, ЛОР и "Честь служить Риге" потребовали снять флаг ЛГБТ со здания Ратуши

Накануне проведения в Риге завершающих мероприятий недели Riga Pride фракция Национального объединения и Латвийского объединения регионов (НО/ЛОР) в Рижской думе потребовала снять радужный флаг ЛГБТ со здания Ратуши. Позже с таким требованием выступила и оппозиционная в Рижской думе фракция "Честь служить Риге".На фоне правительственного кризиса разворачивается и конфликт внутри коалиции Рижской думы.

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Нацобъединение и ЛОР воюют с радужным флагом

Заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс (Национальное объединение) обратился к исполнительному директору города Янису Ланге с просьбой объяснить, почему этот флаг вывешен рядом с официальными флагами думы. Обычно это только флаги важного значения — Латвии, города Риги, ЕC и Украины.

Исполнительный директор указал, что соответствующий вопрос следует адресовать председателю Рижской думы.

Члены фракции НО/ЛОР заявили, что мэр Риги Мартиньш Стакис действовал произвольно и недемократично, навязывая свою волю большинству без обсуждения в коалиции или совете фракций Рижской думы. Ратниекс подчеркивает, что Рижская дума не находится в руках одной партии, и большинство думы не исповедует данную идеологию. Рижская дума является представительным органом всех рижан. Это центральное здание муниципалитета, а не частная собственность или кафе одного чиновника.

Фракция НО/ЛОР напоминает, что в Рижской думе 60 депутатов, а фракция партии "Прогрессивные " насчитывает 14 депутатов, что не является большинством в думе и не представляет большинство рижан.

Кроме того, о флаге на балконе здания стало известно общественности только поздно вечером в пятницу, когда закончились часы работы думы, что свидетельствует о скрытых и закулисных действиях, добавляет Ратниекс.

Со своей стороны, мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что флаг ЛГБТ вывешен у здания Рижской думы его распоряжением в знак солидарности с гражданами Латвии, которые завтра отправятся на прайд, отстаивая права человека, против насилия и дискриминации. Мнение мэра изложил агентству LETA его советник Алексис Золднерс.

"Рига — столица Латвии, страны Евросоюза, и, как и в других европейских городах, этот флаг вывешивается у мэрии перед прайдом. В Вильнюсе даже городскую думу подсвечивали в цветах радуги. Мы рады объединиться с нашими союзниками — странами ЕС, посольствами США и Канады в Латвии", — говорит Стакис.

Поэтому флаг ЛГБТ не будет снят со здания Рижской думы.

"Честь служить Риге" тоже требует снять флаг

Если Нацобъединение и ЛОР выступили с требованием снять радужный флаг со здания Ратуши вечером в пятницу, 2 июня, то оппозиционная фракция "Честь служить Риге" присоединилась к призыву в субботу, 3 июня. Соответствующее решение приняло правление партии.

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По мнению партии, вывешивание флага не соответствует установленным правилам вывешивания государственных флагов на общественных зданиях, кроме того, это решение не обсуждалось и не было поддержано ни на одном из заседаний Рижской думы.

Председатель правления "Честь служить Риге" и депутат Сейма Олег Буров подчеркивает, что партии важны христианские и семейные ценности, и хотя ЧСР уважает многообразие и его проявления в обществе, по мнению партии, неприемлемо то, что в Рижской думе не принимается во внимание мнение всего общества.

Партия подчеркивает, что основной функцией Рижского самоуправления является решение различных экономических вопросов, которые способствовали бы благополучию жителей города и улучшению городской среды, а не содействие расколу общественного мнения.

По мнению ЧСР, такое действие непродуманно и подрывает честь страны и города.

Политический контекст



Спор о том, может ли на здании Ратуши висеть радужный флаг, произошел внутри коалиции Рижской думы.

И партия "Прогрессивные", и фракция Национального объединения и Латвийского объединения регионов в Рижской думе — партнеры по правящей коалиции.

Однако фон конфликту задают события на государственном уровне: после избрания президентом Латвии Эдгара Ринкевича зашатался Кабинет министров Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"). Не исключено, что в следующий состав правительства могут войти "Прогрессивные", которые сейчас находятся в Сейме в оппозиции. В свою очередь, Национальное объединение, входящее в нынешний состав правительства, может оказаться при определенно стечении обстоятельств и в оппозиции. Лидер политической силы Райвис Дзинтарс уже заявил, что Нацобъединение не будет работать в правительстве с Союзом "зеленых" и крестьян и "Прогрессивными".

В правительственный "Объединенный список", который также как и Нацобъединение, возражает против расширения коалиции, входит Латвийское объединение регионов. На последних выборах Рижской думы Национальное объединение и ЛОР стартовали общим списком. Спикер Сейма Эдвардс Смилтенс — член Латвийского объединения регионов, ранее был вице-мэром Риги.

Конфликт между Национальным объединением и "Прогрессивными" связан с ЛГБТ-тематикой. "Прогрессивные" — сторонники легализации партнерских отношений, а Нацобъединение в течение уже нескольких лет блокируют в Сейме утверждение соответствующего законопроекта.

Новоизбранный президент Латвии Эдгар Ринкевич уже заявил, что актуализирует на политическом уровне вопрос о правовом признании гражданского партнерства.

Наряду с Национальным объединением противником признания гражданского партнерства в Сейме является фракция партии "Латвия на первом месте", в которой состоит и председатель правления "Честь служить Риге" Олег Буров.