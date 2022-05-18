Нацобъединение на должность министра экономики выдвинет Илзе Индриксоне

В качестве кандидата в руководители Министерства экономики выдвинут парламентского секретаря ведомства Илзе Индриксоне. Об этом в интервью LTV заявил глава Национального объединения Райвис Дзинтарс.

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По словам Дзинтарса, правление единогласно приняло такое решение.

Ранее о кандидатуре Индриксоне в интервью Spried ar Delfi говорил член правления Нацобъединения Янис Иесалниекс. Он допустил, что она могла бы занять пост министра, а отправленный в отставку Янис Витенбергс мог бы стать советником, чтобы вводить в курс дела и консультировать.

Нацобъединение еще сегодня призывало премьера-министра Кришьяниса Кариньша пересмотреть отставку министра экономики Яниса Витенбергса, однако премьер ответил отказом.

Ранее сообщалось, что Мария Голубева приняла решение уйти в отставку с поста министра внутренних дел и продолжить работу в Сейме. О своем решении политик сообщила 16 мая на специально созванной пресс-конференции. Позже стало известно, что демиссия грозит и министру экономики.

Ранее фракция и правление НО заявили, что требуют от Кариньша увольнения Голубевой в связи с ситуацией 9 и 10 мая у памятника в Пардаугаве, где было допущено скопление людей, поддерживающих российскую агрессию.