Нацобъединение не исключает выдвижение своего кандидата в президенты

Национальное объединение не исключает, что может выдвинуть своего кандидата в президенты Латвии. На такой шаг политики готовы пойти, если на первом этапе не удастся выбрать президента из уже выдвинутых кандидатов, заявил в интервью Латвийскому радио член правления партии, депутат Сейма Янис Домбрава.

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По его словам, Нацобъединение еще не приняло решение о дальнейших действиях, если 31 мая президент не будет выбран. Домбрава считает, что идеальный вариант — найти кандидата, который получит наибольшую поддержку.

На просьбу назвать возможного кандидата, которого может предложить Нацобъединение, Домбрава ответил, что партия думает о потенциальных кандидатах, но сегодня, пока неизвестны результаты первого этапа выборов, слишком рано о чем-то говорить.

На следующей неделе у Нацобъединения запланированы встречи со всеми уже выдвинутыми кандидатами в президенты. И лишь потом, то есть в день выборов, партия примет окончательное решение, за кого будут голосовать депутаты фракции. Заранее политики не будут ничего обещать.

Напомним, что выборы президента Латвии должны состояться 31 мая. Представленные в Сейме партии выдвинули трех кандидатов: от "Объединенного списка" кандидатом выступает его основатель, бизнесмен Улдис Пиленс, от "Нового Единства" — министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, а оппозиционная фракция "Прогрессивных" выдвинула на пост президента эксперта по государственному управлению Пинто. Ни один из кандидатов пока не имеет явного большинства для победы на выборах.