Нацобъединение не поддерживает предоставление двойного гражданства украинским беженцам
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Национальное объединение (НО) не поддержало бы предложение предоставить гражданам Украины возможность двойного гражданства, заявил лидер партии, депутат Сейма Райвис Дзинтарс в телепередаче "900 секунд" на телеканале TV3.

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С предложением обеспечить возможность двойного гражданства для украинских беженцев выступила на прошлой неделе не избранная в Сейм партия "Прогрессивные".

По словам Дзинтарса, большинство украинских беженцев после войны захотят вернуться на родину, но тем, кто все же захочет стать гражданами Латвии, несомненно, будет предоставлена такая возможность, и закон о гражданстве ее уже предусматривает.

Лидер НО обеспокоен тем, что истинная цель "Прогрессивных" состоит в том, чтобы затем попытаться пролоббировать, например, автоматическое предоставление гражданства негражданам, чего НО точно не допустит.

При этом Дзинтарс добавил, что не доверяет партии "Прогрессивные", и ему не близки ее ценности.

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