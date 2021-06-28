Нацобъединение осудило премьера Кариньша за поддержку ЛГБТ

Национальное объединение осуждает премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") за то, что он безответственно — и от имени всего Латвийского государства — высказал свое едиличное мнение о нарушении прав ЛГБТ в Венгрии. Национальное объединение подчеркивает, что дистанцируется от критики венгерского закона, фактически закрывающего для молодежи доступ к информации о ЛГБТ.

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Также Национальное объединение считает недопустимым, что вопрос предварительно не обсуждался с коалиционными партнерами.

Сегодня премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") для дачи объяснений был приглашен на совместное заседание правления и парламентской фракции коалиционного Национального объединения.

"Сейчас мы видим, что Венгрию осуждают за то, что она принимает закон, защищающий детей и их образование. У нас нет прав вмешиваться в работу венгерского законодателя, и устанавливать, что нужно делать другому государству ЕС, парламент которого избран демократически. Латвийским высшим должностным лицам нельзя в международной среде выступать с единоличными политически мотивированными заявлениями, которые противоречат мнению большой части латвийского общества. То, что это произошло, вызывает сомнения в том, были ли соблюдены интересы Латвии во внешней политике. Национальное объединение осуждает такие безответственные действия и полностью дистанцируется от позиции, высказанной от имени Латвийского государства", — заявил председатель Национального объединения Райвис Дзинтарс.

Напомним, что 24 июня в Брюсселе премьер-министр Кришьянис Кариньш в рамках Европейского совета подписал открытое письмо, которое, являясь реакцией на венгерский закон, содержит призыв к соблюдению прав ЛГБТ. Венгерский закон оставляет за родителями право решать, какое сексуальное образование получит их ребенок, а также содержит запрет на популяризацию среди несовершеннолетних гомосексуальности, смены пола, половой идентичности, отличающейся от биологической. Еврокомиссия оценивает закон как фактическое введение запрета на получение молодежью информации о вопросах, связанных с ЛГБТ.

"Венгерский законопроект — это позор", — заявила ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Открытое письмо наряду с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем подписали главы правительств 17 стран ЕС.