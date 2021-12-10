Нацобъединение осуждает попытки "дискредитировать роль латышских легионеров" и демонтировать памятник в Зедельгеме

Национальное объединение осуждает попытки дискредитировать роль латышских легионеров и демонтировать установленный им памятник в Зедельгеме (Бельгия), сообщила представитель этой правящей политической силы Лайма Мелкина.

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Памятник был создан совместными усилиями Музея оккупации Латвии и самоуправления Зедельгема в 2018 году, напоминает Нацобъединение.

"Попытки обвинить латвийских легионеров в военных преступлениях нацистов и Холокосте явно противоречат решениям Нюрнбергского трибунала. Лица, виновные в преступлениях, заслуживают осуждения. Однако не всех, кто воевал в легионе, можно обвинить в совершенных преступлениях ", — говорится в заявлении НО.

Политики партии отмечают, что в декларации Сейма "О латышских легионерах во Второй мировой войне" говорится, что насильственное участие в вооруженных силах СССР не считается поддержкой кровавого режима Сталина, а насильственное участие в рядах латышских легионеров демагоги трактуют как поддержку фашистского режима Германии, хотя включение латышского легиона в состав Waffen SS никоим образом не зависело от граждан Латвии.

"Оценивая мотивацию, статус и роль латышских легионеров во Второй мировой войне, нельзя игнорировать тот факт, что Латвия в XX веке пережила оккупацию двух тоталитарных режимов. Мы поддерживаем Музей оккупации Латвии в объяснении истории Латвии и также настаиваем на праве латвийских легионеров на память", — сказано в заявлении Национального объединения.

Как сообщалось, памятнику латвийским легионерам, установленному в бельгийском городе Зедельгем, грозит возможное перемещение, что подтвердила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью Министерства культуры Лита Кокале.

Сейчас Музей оккупации Латвии, участвовавший в проекте создания памятника, не может публично комментировать вопрос о возможном перемещении памятника. К тому же дискуссии в Зедельгеме по этому вопросу проходили без участия музея, пояснила директор музея Солвита Виба.

Лита Кокале отмечает, что Латвия осудила и осуждает Холокост во время Второй мировой войны и тех латвийских граждан, которые участвовали в нем. Она считает, что возлагать на легионеров ответственность за Холокост — недопустимо. Сами легионеры были жертвами, которые вопреки всем нормам международного права были вовлечены в боевые действия на стороне национал-социалистической Германии, настаивает Министерство культуры.

В 2018 году в соответствии с соглашением, заключенным между муниципалитетом Зедельгема и обществом Латвийского музея оккупации, памятник "Латвийский улей свободы", половина стоимости которого была покрыта за счет собранных музеем пожертвований, был передан в собственность самоуправления с целью объяснения непростой истории Второй мировой войны. Он посвящен 12 тысячам латышских легионеров, которые после Второй мировой войны были заключены в лагерь недалеко от Зедельгема.

Как уже сообщалось, 7 июля в Зедельгеме сняли с памятника пояснительную доску, чтобы оценить и, в случае необходимости, дополнить нанесенную на нее информацию.

В июле депутат Европейского парламента Инесе Вайдере (Европейская народная партия) сообщила о возможной угрозе памятнику, посвященному латвийским солдатам. Под руководством Вайдере депутаты Группы исторической памяти Европарламента направили письмо в самоуправление Зедельгема, призывая к сохранению памятника "Латвийский улей свободы".

По словам депутата, предложение о сносе памятника прозвучало в нескольких бельгийских СМИ, где сообщалось, что представители местных политических сил оказали давление на муниципалитет Зедельгем с целью демонтажа мемориала. Это основывается на доводе о том, что памятник латышским легионерам "прославляет соратников нацистов". В результате давления муниципалитет Зедельгема принял решение переименовать площадь Свободы, на которой расположен памятник, а также изменить содержание таблички на памятнике.