Нацобъединение подало законопроект о запрете предвыборной рекламы на русском языке

Депутаты Сейма от фракции Национального объединения подготовили поправки к Закону "О предвыборной агитации", предусматривающие запрет на рекламу в масс-медиа и интернете, а также в любом публичном пространстве, на негосударственном языке. Сейм примет решение, рассматривать ли законопроект в четверг, 19 января.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В программах и передачах электронных средств массовой информации, а в публичном пространстве (наружном или во внутренних помещениях), в печатных изданиях материалы предвыборной агитации — включая агитацию как платную услугу в электронных сетях, в том числе в интернете (не относится к домашним страницах политических партий и объединений в интернете) — могут быть только на государственном языке, гласит законопроект Национального объединения.

В период предвыборной агитации перед выборами в Европарламент и думы самоуправлений материалы предвыборной агитации могут быть переведены на официальные языки стран-участниц ЕС (то есть, не на русский), но при этом текст на негосударственном языке не может быть меньше или уже визуально латышского текста.

Оговорка про использование языков ЕС в ходе предвыборных кампаний в Европарламент и самоуправления связаны с тем, что граждане других стран ЕС, проживающие в Латвии, имеют право как голосовать на выборах, так и баллотироваться. В случае с выборами в Европарламент граждане других стран ЕС просто должны находиться в Латвии, в случае с выборами в самоуправления — должны числиться в Регистре физических лиц Латвии.

Дела об административных нарушениях, связанных с предлагаемыми нормами, должны будут Бюро по борьбе и предотвращению коррупции, Центр государственного языка, а также Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP).

"Законопроект в широком контексте продолжает укреплять позиции и присутствие государственного языка во всех государственных и общественных сферах. С помощью этих поправок мы стремимся устранить противоречие с Сатверсме — сейчас фактически поддерживается параллельный язык для общения с обществом в таком фундаментальном для государства процессе как реализацию избирательного права. В такой ситуации поддерживается возможность маргинализировать и раскалывать жителей Латвии, делая содержание предвыборной агитации доступным только одной лингвистической группе общества, а не всем жителям Латвии, имеющих право голоса", — говорится в аннотации Национального объединения к законопроекту.

Также Нацобъединение ссылается на преамбулу в Сатверсме, в которой сказано, что одна из основ государства — это гарантии существования латышского языка и культуры в веках. Также, считает Нацобъединение, поправки побудят избирателей, не владеющих госязыком, наконец его выучить.

Национальное объединение считает, что поправки должны вступить в силу сразу после принятия Сеймом, то есть, действовать уже на ближайших выборах. Выборы в Европарламент состоятся в 2024 году, выборы в самоуправления — в 2025 году.