Нацобъединение подозревает "Новое Единство" в попытках создать новое правительство. И хочет объяснений

Национальное объединение хочет получить от премьерской партии "Новое Единство" объяснений в связи с тем, что циркулируют слухи о возможном создании нового правительства по итогам президентских выборов. Якобы "Новое Единство", заручившись для поддержки своего кандидата Эдгара Ринкевича голосами оппозиционных Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных", может в дальнейшем создать с этими политическими силами новое правительство.

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Министр обороны и член правления Национального объединения Инара Мурниеце подчеркнула в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения, что хочет получить объяснения от коалиционного партнера.

На вопрос, когда Нацобъединение планирует встретиться с "Новым Единством", чтобы получить объяснения, Мурниеце ответила, что "к нам не обращались". Политик неоднократно в ходе интервью подчеркивала необходимость открытого разговора по этому вопросу, однако из ее слов следовало: "Новое Единство" не стремится инициировать это выяснение отношений.

Мурниеце повторила слова лидера Национального объединения Райвиса Дзинтарса: Национальное объединение точно не готово работать в одном правительстве с "Новым Единством", СЗК и "Прогрессивными". Также Нацобъединение, по словам Дзинтарса, не собирается поддерживать ни одного из трех выдвинутых кандидатов в президенты — ни Эдгара Ринкевича ("Новое Единство"), ни Улдиса Пиленса ("Объединенный список"), ни Элину Пинто ("Прогрессивные"). Нацобъединение делает ставку на то, что в первом туре выборов провалятся все три выдвинутых кандидата, а во втором туре три правительственных партии сумеют договориться уже об общем и едином кандидате, что гарантирует, соответственно, сохранение правящей коалиции нынешнего формата.

На этой неделе в политических кулуарах ходили слухи о том, что "Новое Единство" может заручиться поддержкой оппозиционных СЗК и "Прогрессивных" для избрания Ринкевича. Суммарно у трех политических сил 52 голоса: у "Нового Единства" — 26 депутатов, у СЗК — 16, у "Прогрессивных" — 10. Эти слухи дали повод и для дальнейших спекуляций, что эти партии затем сформируют новое правительство.

Между тем, в состав нынешнего Кабинета министров входят "Новое Единство" (26), "Объединенный список" (15), Нацобъединение (13). Оба коалиционных партнера "Нового Единства" проявили озабоченность в связи со слухами о возможном изменении конфигурации коалиции, а значит и правительства, после выборов. "Объединенный список" призвал не связывать вопрос выборов президента со стабильностью коалиции. Нацоъединение требует от "Нового Единства" объяснений.

Само "Новое Единство" на этой неделе призвало "не увлекаться теориями заговора".

Выборы президента Латвии состоятся в Сейме 31 мая.