Нацобъединение потребует отставку главы МВД Голубевой; в случае игнорирования отзовет своих министров
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В четверг, 12 мая, парламентская фракция и правление Национального объединения приняли решение потребовать от премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") отставку министра внутренних дел Марии Голубевой (АР!) в связи с ситуацией 9 и 10 мая, стало известно порталу Delfi.

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"То, что каждый лояльный Латвии человек был вынужден пережить в своей стране 9 и 10 мая, неприемлемо. Это нельзя считать бытовой случайностью, политическая ответственность за которую ограничивается символической критикой и обещанием исправиться. Нужно сделать все, чтобы это не повторилось", — заявил лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс.

Если премьер-министр и партнеры по коалиции не примут во внимание мнение Национального объединения по этому вопросу, правление партии не видят возможности продолжать работу в этом правительстве и примет решение об отзыве своих министров.

Как уже сообщалось, во вторник, 10 мая, люди вновь пошли возлагать цветы к памятнику в Пардаугаве после того, как Рижская дума убрала трактором цветы, принесенные накануне, 9 мая. Люди возле памятника находились до позднего вечера, полиции пришлось привлекать спецназ, чтобы к 22.30 перекрыть доступы к монументу.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш потребовал обьъснений от главы МВД Марии Голубевой. По положению на вчерашний вечер коалиция еще склонялась к тому, чтобы не требовать отставку Голубевой. Вчера полиция до конца лета перекрыла все подходы к памятнику в Пардаугаве до конца лета.

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