Коалиционное Национальное объединение готовит поправки к Закону "Об иммиграции", предусматривающие создание законного основания для того, чтобы не продлевать временные виды на жительство (ВНЖ) гражданам России и Беларуси.

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Политическая сила обещает добиться также ограничения выдачи постоянных видов на жительство гражданам России и Беларуси.

Как уже сообщалось, сразу после начала войны в Украине Нацобъединение подготовило обширные поправки к законам об отъеме ВНЖ у граждан России и Беларуси, но затем отозвало инициативы по политическим причинам.

Сразу после этого Сейм до 30 июня 2023 года приостановила выдачу первичных ВНЖ гражданам России и Беларуси. Одновременно были установлены исключения — оговорены ситуация, когда такие ВНЖ все-таки выдаваться будут.

Посольство Латвии в России в начале августа на неопределенное время прервало прием заявок на визы от граждан РФ. Сейчас визы выдаются только в случаях похорон близких.