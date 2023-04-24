Нацобъединение предлагает переименовать ряд улиц в Юрмале
Foto: F64

Юрмальское отделение Национального объединения обратилось в городскую думу с предложением изменить названия нескольких улиц.

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Нацобъединение призывает переименовать улицы Андрея Упиша, Леона Паэгле, Ошкална, Партизану, Яня Судрабкална, Пушкина и Спутника.

Как заявили в партии, в названиях улиц городов и поселков рекомендуется использовать названия латвийских населенных пунктов, рек, гор, животных и другие латышские названия или присваивать названия, связанные с важными для Латвии или конкретного населенного пункта историческими событиями.

При использовании личных имен, названий организаций или упоминании исторических событий должны упоминаться только те люди и события, которые внесли убедительный, постоянный вклад в формирование и развитие самосознания латышского народа и латвийской государственности.

Переименование улиц происходит и в других самоуправлениях Латвии.

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