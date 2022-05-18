Нацобъединение призвало Кариньша не требовать отставку Витенбергса. Премьер ответил отказом

Требование премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") об отставке министра экономики Яниса Витенбергса, — необоснованное, считает Нацобъединение. Лидер Нацблока Райвис Дзинтарс призвал премьера "признать ошибку" и отказаться от требования отставки министра, представляющего Нацобъединение в правительстве.Спустя час Кариньш ответил, что распоряжение об увольнении Витенбергса все равно будет подписано.

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Решение потребовать отставку министра экономики Яниса Витенбергса, по мнению Нацобъединения, "не только странно и комично, но и несправедливо и вредно".

Дзинтарс отметил, что Нацобъединение полностью поддерживает Витенберга на посту министра экономики, который он занимал, в том числе, и в кризисных условиях.

При этом политик заявил, что Нацобъединение продолжит работать даже в случае, если Кариньш не изменит своего решения.

"Это его разговор с совестью и о том, что справедливо, а что нет", — сказал Дзинтарс.

В свою очередь, премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи с президентом Эгилом Левитсом заявил, что распоряжение об отставке Витенбергса будет подписано. По словам премьера, если бы Нацобъединение не выдвинуло бы публичный ультиматум такая ситуация бы просто не возникла.

Ранее, еще до ухода с должности экс-главы МВД Марии Голубевой (АР!) в программе Spried ar Delfi Дзинтарс признавал, что возглавляемая им политическая сила может стабилизировать правительство Кариньша даже в случае отзыва министров.

"Если не считать заявлений министра здравоохранения Даниэля Павлютса (AP!) и других политических конкурентов, никто не упрекает Витенберга, не оценивает его работу со знаком минус, совсем напротив. Если обычно отрасль требует отставки министра, то в этот раз целый ряд значимых отраслевых организаций просят оставить Витенбергса в должности", — подчеркнул Дзинтарс.

Вне зависимости от дальнейших решений Кариньша, Витенбергс будет одним из лидеров списка Национального объединения в Земгале на предстоящих выборах в Сейм, сообщил Дзинтарс.

Витенберг, со своей стороны, признал, что последние дни были для него тяжелыми — и интенсивная работа в Минэкономики и одновременно "непонятные, несколько ироничные высказывания" премьер-министра в связи с требованием отставки.

Витенбергс вспомнил о своих достижениях на посту министра, отметил как позитивное явление сотрудничество с отраслевыми организациями, и подчеркнул, что готов и дальше работать на посту министра экономики.

Как уже сообщалось, Кариньш решил потребовать отставки министра экономики Яниса Витенбергса (Нацобъединение) из-за "попытки политического шантажа" со стороны партии. Шантаж заключался в требовании Нацблока отправить в отставку теперь уже бывшую министра внутренних дел Марии Голубеву (АР!), в противном случае Нацобъединение угрожало выйти из правительства.

Кариньш ради восстановления политического баланса потребовал от Национального объединения после отставки Голубевой также заменить одного из министров. Поскольку само Нацобъединение этого министра не назвало, Кариньш решил потребовать отставки Витенбергса как самого нового министра в правительстве.