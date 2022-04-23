Нацобъединение призывает запретить партиям отрицать военные преступления или выражать поддержку свержению суверенитета
Foto: LETA

Национальное объединение призывает внести поправки в Закон "О политических партиях", предусматривающий запрет для политических сил на отрицание военных преступлений или выражение поддержки подрыву суверенитета или территориальной целостности демократий.

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Поправки внесли депутаты Сейма от Национального объединения Эдвинс Шноре, Райвис Дзинтарс, Ритварс Янсонс, Янис Домбрава и Янина Курсите-Пакуле.

Предлагаемые изменения запрещают партиям публично прославлять, отрицать или оправдывать геноцид, преступления против человечности, преступления против мира, военные преступления, а также заниматься деятельностью или поддерживать деятельность, направленную на разрушение территориальной целостности, суверенитет, независимость или конституционного строя демократий.

Нацобъединение поясняет, что в последние годы Россия неоднократно предпринимала агрессивные действия против своих соседей. В 2008 году напала на Грузию, в 2014 году на Украину, аннексировав Крымский полуостров, поддержала сепаратистов на востоке Украины. В феврале 2022 года Россия официально признала независимость так называемых Луганской и Донецкой Народных Республик, а 24 февраля этого года начала широкомасштабное военное наступление на Украину.

"Хотя Сейм Латвии осудил российскую агрессию в Украине, есть часть общества, которая ее поддерживает. Такие настроения подогреваются российской пропагандой, а также представителями определенных политических сил, которые выражают поддержку действиям России", — говорится в заявлении Нацобъединения.

Национальное объединение подчеркивает, что партии, поддерживающие агрессивную политику России и оправдывающие ее преступления, угрожают безопасности Латвии и их противоречит противоречат национальным интересам государства.

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