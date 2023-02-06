Нацобъединение: встреча мэра Огре Хелманиса с Авеном — это ошибка. Но с должности мэра отзывать не будут
Foto: F64

Коалиционное Национальное объединение считает, что действия сопартийца и председателя Огрской городской думы Эгила Хелманиса — встреча с приближенным к Владимиру Путину российским олигархом Петром Авеном и план организации выставка с экспонатами из коллекции этого предпринимателя — это ошибка.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Об этом, как сообщает LETA, на пресс-конференции заявил заместитель председателя фракции Нацобъединения в Сейме Юргис Клотиньш.

В правлении и фракции Нацобъединение — единодушное мнение о том, что действия Хелманиса являются ошибкой, сказал Клотиньш.

Однако Нацобъединение не намерено призывать Эгила Хелманиса покинуть какие-либо должности, включая пост мэра Огре. Так Клотиньш ответил на вопрос, будет ли Хелманис исключен из партии и намерено ли Нацобъединение призвать политика покинуть пост главы Огрского края и сложить с себя полномочия депутата совета самоуправления.

Напомним, что 1 февраля в Огрском музее должна была открыться выставка фарфора из коллекции российского миллиардера Петра Авена, находящегося под санкциями ЕС. Ее отменили с громким политическим скандалом: сотрудничать с Авеном хотел мэр Огре Эгил Хелманис, представляющий правящее Национальное объединение.

Позже программа TV3 Nekā personīga сообщила, что Хелманис лично встречался с Авеном для обсуждения организации выставки экспонатов из коллекции российского миллиардера. Планировалось, что на выставке будут экспонироваться работы живописцев Романа Суты, Александры Бельцовой и графика Сигизмунда Видберга, созданные в мастерской росписи фарфора Baltars в 1920-е годы.

Петр Авен имеет латвийское гражданство. Органы безопасности Латвии проводят оценку, есть ли основания для лишения латвийского гражданства российского миллиардера Петра Авена, подтвердили 6 февраля агентству LETA в Министерстве внутренних дел.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (3) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Добавь капельку солнца в тарелку– не забудь о витамине D
Уменьшить счета, cменив образ мышления с краткосрочного на долгосрочное
Добавь капельку солнца в тарелку– не забудь о витамине D
История Максима. Тестировщик с сертификатом сомелье, которому нравятся вызовы
Основа рынка труда: дигитализация, образование и благополучие
Как поднять себе настроение в темные месяцы года