Нацобъединение выступает против выплаты 20 000 евро Брюсселю за каждого непринятого беженца

Одна из коалиционных политических сил — Национальное объединение — не поддерживает один из пунктов новой миграционной политики ЕС, предусматривающей, что стране придется выплачивать Брюсселю компенсацию в размере 20 000 евро за каждого непринятого беженца. Об этом заявил депутат Сейма от Нацобъединения Эдвин Шноре в программе Krustpunktā Латвийского радио, пишет портал lsm.lv.

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В четверг, 8 июня, министры внутренних дел стран Евросоюза на встрече в Люксембурге согласовали позицию по двум законопроектам о миграции и предоставлении убежища лицам из третьих стран. Основной пункт реформы — прибывающих в ЕС беженцев теперь будут распределять по всем странам блока, а те правительства, которые не пожелают принять у себя переселенцев, должны будут выплатить Брюсселю компенсацию. Соглашение между главами МВД еще не означает, что реформа точно будет воплощена в жизнь в нынешнем виде — ее еще предстоит утвердить в Европарламенте. Известно, что против реформы в нынешнем виде выступают Польша и Венгрия.

По словам Шноре, Нацобъединение не поддерживает решение о выплате компенсаций как единственную альтернативу непринятию беженцев. Политическая сила выступает за принцип добровольности в этом вопросе, сказал депутат Сейма.

"Латвия должна руководствоваться здравым смыслом. Если Польша предложит функциональное и связанное с реальностью решение, то я думаю, что мы определенно сможем его поддержать. Следует отметить, что против выступили не только Польша и Венгрия, но и целый ряд стран, которые воздержались, включая Литву. Это просто показывает, что по существу в природе нет черного и белого", — сказал Шноре.

Председатель комиссии Сейма по европейским делам Андрис Спрудс ("Прогрессивные") отметил, что решение глав МВД стран ЕС — это частичный компромисс, который полностью никого не устраивает. Однако Спрудс акцентировал солидарность: "В тех условиях, в которых мы находимся, это не требует многого. Должны быть строгие внешние границы ЕС, но совместные решения нужно искать во внутренних границах ЕС. Забор не всегда будет быть панацеей, которая спасет все".

Парламентский секретарь МВД Латвии Игорь Раев ("Объединенный список") пояснил, что изначально эта позиция ЕС была еще более жесткой. "Южноевропейские страны требовали значительно большую сумму [за каждого непринятого мигранта], но в итоге смогли договориться о меньшей — 20 000 евро". Изначально сумма, по словам Раева, была значительно выше.