Нацобъединение ждет от Кариньша ясного ответа, продолжит ли правительство работу в нынешнем составе

Национальное объединение (НО) ожидает от премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") четкого ответа о том, продолжит ли работу правительство в нынешнем составе, заявил агентству LETA член правления НО, депутат Сейма Янис Домбрава.

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Нацобъединение ожидает, что глава правительства четко скажет, будет ли продолжена работа правительства в существующем составе, так как пока не совсем ясно, куда ведут переговоры, организованные "Новым Единством".

На этой неделе запланированы переговоры партий по вопросам образования и здравоохранения. Пока переговоры велись по трем темам — обеспечение доступности рабочей силы, рынок капитала и вопросы прав человека.

По мнению Домбравы, некорректно называть их пятипартийными переговорами, поскольку это переговоры с оппозиционными партиями. Партии коалиции — Нацобъединение и "Объединенный список" (OC) — игнорируют приглашения Кариньша участвовать во встречах, поэтому до сих пор переговоры вели только три партии.

По мнению Домбравы, с одной стороны, неплохо, что "Новое Единство" ищет поддержки инициатив у оппозиционных партий, но правильнее было бы обсуждать это с соответствующими министрами и с партиями, с которыми заключено соглашение о сотрудничестве.

По словам Домбравы, на совещании коалиции на прошлой неделе был развернутый разговор о здравоохранении, и премьер похвалил действующее правительство за то, что ему удалось найти дополнительные миллионы на медицину. Поэтому кажется нелогичным бежать к оппозиционным партиям и договариваться, если сотрудничество между партиям, по собственным утверждениям Кариньша, очень хорошее.

В настоящее время в коалицию входят "Новое Единство", Национальное объединение и ОС, но после президентских выборов, на которых партии коалиции не смогли договориться о поддержке одного кандидата, премьер-министр Кариньш начал переговоры о возможном расширении коалиции с СЗК и "Прогрессивными". ОС и Нацобъединение выступают против расширения коалиции.