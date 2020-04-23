Нацобъединению разблокировали аккаунт в соцсети Twitter

Национальному объединению VL-TB/LNNK (НО) вернули аккаунт в сети Twitter. Администрация соцсети принесла извинения латвийским политикам и признала что в действиях профиля НО не констатировано никаких нарушений действующих правил.

Как уже сообщалось ранее, аккаунт Нацобъединения был заблокирован 20 апреля. Депутат Сейма от Нацблока Янис Иесалниекс выразил тогда недоумение действиям руководства соцсети в своем личном аккаунте в Twitter.

"Без объяснений от администрации Twitter. На письма не отвечают. Скорее всего, какой-то недоброжелатель организовал массовые жалобы на "нарушения", — допускает политик.

Как отмечает LETA, правила Twitter запрещают угрозы насилия в адрес человека или группы людей, а также прославление насилия и терроризма. Нельзя целенаправленно преследовать кого-либо или призывать других делать это. Запрещено насилие по признаку расы, этнической принадлежности, национального происхождения, касты, сексуальной ориентации, пола, гендерной идентичности, религиозной принадлежности, возраста, инвалидности или серьезной болезни.

В Twitter нельзя публиковать чью-то личную информацию, нельзя с помощью соцсети создавать ложную информационную картину и манипулировать мнением, а также нельзя использовать соцсеть для вмешательства в выборы и манипуляций мнением избирателей.