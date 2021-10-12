Нацслужба здравоохранения аннулировала 21 сертификат Covid-19

На сегодняшний день Национальная служба здравоохранения по просьбе Госполиции аннулировала 21 сертификат Covid-19. Об этом на заседании подкомиссии Сейма сообщил руководитель одного из отделов НСЗ Сандрис Кундзанс.

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Во вторник депутаты подкомиссии выслушали доклады представителей НСЗ о системе информационных и коммуникационных технологий, которая фиксирует факты вакцинации, заболевания и результаты тестов и генерирует интероперабельный сертификат Covid-19.

Руководитель подкомиссии Сейма Янис Домбрава сообщил, что слышал об аннулировании примерно 200 сертификатов. В ответ на это Кундзанс уточнил, что 200 — это число подозреваемых, которые могли получить поддельные сертификаты, ранее указанное Государственной полицией, однако официально НСЗ получила от полиции информацию о 21 таком случае, и именно столько сертификатов было аннулировано.

Домбрава также выразил обеспокоенность в связи с тем, что получить доступ к данным вакцинированных лиц может очень много людей, но заместитель директора по информационным и коммуникационным технологиям НСЗ Эдгар Гоба на это ответил, что все действия с личными данными фиксируются аутентификационными отметками, и легко проверить, кто какие действия с ними совершил.

Он отметил, что обеспокоенность по поводу безопасности данных выражали в том числе родители школьников, получившие результаты проведенных в школе тестов на Covid-19 несмотря на то, что их дети не присутствовали в момент сдачи анализов. В таких случаях по запросу родителей НСЗ выдает полную информацию о проведенных аутентификациях, но чаще всего это происходит из-за невнимательности школ, которые ошибочно передают лабораториям информацию о детях, не сдававших тест.

В то же время на портале covid19sertifikats.lv вскоре планируется ввести возможность просмотра своей истории аутентификаций, чтобы не приходилось обращаться с этими вопросами в НСЗ.

Уже сообщалось, что с августа Государственная полиция возбудила несколько новых уголовных дел по фактам возможных фиктивных прививок и подкупа медицинских специалистов для получения сертификатов Covid-19.

В производстве Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией имеется одно уголовное дело о возможных преступных действиях в процессе вакцинации против Covid-19.