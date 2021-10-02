Нацслужба здравоохранения: темп вакцинации против Covid-19 продолжает расти
Foto: LETA

Темп вакцинации против Covid-19 в Латвии продолжает расти — свидетельствуют расчеты агентства LЕТА, сделанные на основании данных Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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Среднее количество вакцинированных за день на этой неделе составляет 6735 человек, или на 951 человека больше, чем на прошлой неделе.

В понедельник было вакцинировано 6340 человек, во вторник — 6424 человека, в среду — 7724 человека, в четверг — 7182 человека, что больше, чем в соответствующие дни предыдущей недели.

В пятницу прививки от Covid-19 получили 6001 человек, из которых 1840 человек получили первую дозу вакцины, 2011 — вторую дозу, а 2142 человека были привиты однократной вакциной Johnson & Johnson.

Восемь человек получили дополнительную прививку, а всего к настоящему моменту курс ревакцинации прошли 149 человек с ослабленным иммунитетом.

Вчера в Латвии вакцинацию от Covid-19 проводили 272 медицинских учреждения.

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