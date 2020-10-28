Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) выявил ряд существенных нарушений в работе Первого Балтийского Канала (ПБК) и Radio PIK, оштрафовав их на 9000 и 11 500 евро соответственно. Об этом Delfi сообщили в NEPLP.

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Отмечается, что ПБК без разрешения транслировал передачи других электронных СМИ и недостаточно ставил в программу созданные в Евросоюзе аудиовизуальные материалы, как того требует закон.

В свою очередь, Radio PIK было уличено в нарушении Закона о предвыборной агитации. Так, всего за 10 дней, с 17 по 27 августа, на все 18 дискуссионные передачи были приглашены депутаты в кандидаты Рижской думы от партии "Новое согласие". Особенно "отличился" депутат "Нового согласия" Юрис Журавлев, участвовавший в 15 передачах. В целом же в дискуссиях участвовали представители лишь трех партий: "Едины для Латвии", KPV LV и "Новое согласие".