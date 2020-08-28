Над Латвией и всеми странами НАТО пролетят американские бомбардировщики и самолеты союзников

Шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52 Stratofortress в пятницу, 28 августа, совершат уникальный объединённый перелёт над всеми 30 странами НАТО в Европе и Северной Америке в рамках регулярно повторяющихся миссий Bomber Task Force (BTF) в Европе. Один бомбардировщик пролетит и над территорией Латвией, говорится в пресс-релизе посольства США в Латвии.

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Планируется, что в пятницу перелет будет выполняться над территорией всех стран Балтии.

Самолеты будут пролетать над взлетно-посадочной полосой Рижского аэропорта, в перелете примут участие один B-52 вместе с двумя истребителями Еurofighter из Шяуляя.

Над аэропортом Риги самолеты могут пролетать приблизительно с 14:00 до 14:30.

Перелет будет проходить в соответствии с правилами использования воздушного пространства ЛР.