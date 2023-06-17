Над Ригой пролетят стратегические бомбардировщики союзников: полет запланирован над Милдой
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Сегодня — в субботу — с 12.50 до 13.10 над памятником Свободы запланирован низкий полет стратегических бомбардировщиков ВВС США, завершающий этап учений в Латвии, сообщили агентству LETA в управлении по связям Национальных вооруженных сил (НВС).

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Стратегические бомбардировщики ВВС США регулярно направляют свои самолеты и личный состав в страны НАТО, способствуя тем самым сотрудничеству с ВВС союзников, оперативной совместимости и повышая боеготовность.

Национальные вооруженные силы напоминают, что в воздушном пространстве Латвии полеты военных самолетов осуществляются только на высоте и скорости, установленных нормативными актами, поэтому создаваемый шум носит временный характер и не причиняет вреда людям и имуществу.

Уровень шума в районе полета будет повышен на короткое время.

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