Над созданием обучающего телеканала работают 70 педагогов, они получат за это гонорары

В создании обучающего канала “Твой класс” задействованы 70 педагогов, рассказала министр образования Илга Шуплинска (НКП). Среди них - участники программы “Iespējamā misija”, лауреаты наград за отличие и преподаватели, привлеченные инициативной группой “Родители за лучшее образование”.

Так как идея создания канала начала свое развитие только две недели назад и оригинальное содержание должно быть создано за очень короткий срок, министерство решило выплатить учителям, участвующим в проекте, гонорары.

Проект обойдется в 365 208 евро и 40% от этой суммы уйдет на оплату дополнительной работы задействованных педагогов. Остальные деньги уйдут техническим партнерам, занятым съемками, визуальным оформлением и другими задачами.

Один урок будет длиться 20 минут и фокус будет направлен на освоение материала. Обратная связь и консультации останутся в ведении учителей. Телеканал будет как вспомогательное средство для остальных учителей и родителей детей.

Целевой аудиторией выбраны дети с первого по шестой класс. Ранее эксперты указали на то, что именно эта группа детей может столкнуться со сложностями при дистанционном обучении и освоить лишь 50% от материалов. Маленьким детям сложнее учиться самостоятельно и могут возникнуть трудности с цифровыми навыками.

Канал начнет работать 6 апреля. Министерство образования призывает родителей и учителей следить за разработанной программой и если содержание приемлемо для них, то включать его в свою образовательную программу.

Как уже сообщалось, с 13 марта в Латвии закрыты все школы и вузы, чтобы предотвратить дальнейшее распространение нового коронавируса.