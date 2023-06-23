Над Юрмалой на малой высоте пролетят самолеты и вертолеты союзников
Foto: Aizsardzības ministrija

В субботу, 23 июня, в 13.00 часов над Юрмалой вдоль пляжа на малой высоте пролетят военные самолеты союзников MC130J Hercules, M28, AN-2 и вертолеты UH-60 Black Hawk, сообщили в Объединенном штабе Национальных вооруженных сил (НВС).

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Полет состоится в честь Лиго и Янова дня, а также в ознаменование единства между военнослужащими и пилотами нескольких стран НАТО в укреплении общих боевых возможностей.

Самолеты в Латвии участвуют в учениях воздушных и наземных сил, отрабатывая оперативную совместимость и навыки привлечения авиации для поддержки специальных операций на земле. В учениях принимают участие военнослужащие из Латвии, Литвы, Эстонии, Нидерландов, Италии и США.

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