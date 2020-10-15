"Надеемся, что лесные дорожки и улицы будут полны бегунов и гимнастов". Министр о том, как сейчас можно заниматься спортом

В четверг, 15 октября, министр образования и науки Илга Шуплинска дала пресс-конференцию, на которой рассказала о целях действующих до 6 ноября ограничений, касающихся учебы, спорта и занятий по интересам.

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Как пояснила Шуплинска, при проведении различных мероприятий (к которым относится и учеба, и спорт) сейчас важно создавать так называемые "общности" — группы, в которых при соблюдении дистанции в два метра можно не пользоваться маской для лица, но следует пользоваться средствами дезинфекции рук и поверхностей. Несмотря на это, тренировки в составе группы в ближайшие три недели возможны лишь на открытом воздухе.

Дело в том, что спорт в помещениях приведет к тому, что там будут пересекаться различные "общности", что повышает риск распространения Covid-19.

"Если хочется заниматься спортом — призываем это делать. Надеемся, что лесные дорожки и улицы будут полны бегунов и гимнастов", — сказала Шуплинска, добавив, что на занятия спортом на свежем воздухе ограничения не накладываются.

Также приводилась логика Минздрава, которая состоит в том, что школьный класс, домохозяйство или трудовой коллектив рассматриваются как одна общность, в которой не нужны маски и социальная дистанция. Если занятия по интересам проходят в том же коллективе, например, музыкальное занятие в группе детского сада, то их можно не ограничивать.

Минздрав призывает латвийцев понять, что введенные сейчас ограничения действительны лишь три недели (до 6 ноября), и по истечении этого срока, если распространение Covid-19 удастся сдержать, люди смогут вернуться к привычной жизни и привычным занятиям по интересам в помещениях.

Тренировки и занятия спортом



До 6 ноября запрещены коллективные тренировки в помещениях. Это ограничение не распространяется на Олимпийских спортсменов, взрослые сборные Латвии и команды высшей лиги. Коллективные мероприятия любительского спорта могут проводиться только на свежем воздухе при условии, что спортсмены не используют раздевалки. В спортзалах могут проходить только индивидуальные занятия спортом. Кроме того, с 17 октября до 6 ноября запрещена организация спортивных мероприятий. Запрет не будет распространяться на международные спортивные мероприятия, соревнования по командным видам спорта в высших лигах.



Секции и кружки



С 17 октября по 6 ноября коллективные занятия в секциях и кружках нужно проводить удаленно. Личные занятия можно проводить только в индивидуальном порядке. Отменены межрегиональные проекты и мероприятия, которые могут привести к распространению инфекции на территории Латвии.

