"Надежды исчерпаны". Нацблок и ОС скептически относятся к возможностям работать в новом правительстве Кариньша

Партии действующей коалиции — "Объединенный список" (ОС) и Национальное объединение (НО) — скептически относятся к возможностям работать в новом правительстве во главе с нынешним премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

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Спикер Сейма Эдвардс Смилтенс в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 заявил, что на данный момент Кариньш, начав формирование нового правительства, не завершив работу нынешнего правительства, нарушает Сатверсме и законы.

"Нам нужна ясность процесса, сейчас в работе правительства есть параллельные линии. Есть очень важные реформы, которые должны быть представлены немедленно. Нельзя, чтобы важные вопросы утонули в попытке создать новое правительство", — подчеркнул Смилтенс.

Он заявил, что министры действующего правительства на данный момент готовы работать, но Кариньш объявил о формировании нового правительства, "что является грубым нарушением Сатверсме".

Также Смилтенс признал, что в правительстве Кариньша стало очень трудно работать, поэтому работать в новом правительстве, но во главе с тем же самым премьером, будет очень сложно.

ОС сегодня попросит о возможности встретиться с президентом Эдгаром Ринкевичем, чтобы обсудить ситуацию в коалиции, создающую кризис недоверия в госуправлении, в правительстве.

Депутат Европейского парламента (ЕП), политик НО Робертс Зиле подчеркнул, что Кариньш должен уйти в отставку в сложившейся ситуации, что является нормальным политическим процессом. "Не помню подобного случая, когда одно правительство работает по четным дням недели, а другое — по нечетным. Кариньш должен взять себя в руки, нельзя руководить двумя правительствами одновременно. Это не в интересах общества и самого Кариньша", — заявил Зиле.

Политик уточнил, что сейчас идут политические консультации, а не переговоры о формировании нового правительства. Однако если президент в короткие сроки примет возможный план Кариньша о формировании правительства, то общество должно понять, что такое сотрудничество между президентом и премьером будет "платой за то, что было сделано на президентских выборах".

Отправляясь на ожидаемые переговоры с Кариньшем, Нацблок планирует выслушать предложение премьера, однако Зиле скептически относится к возможностям НО и в дальнейшем работать в правительстве под руководством Кариньша. Зиле раскритиковал стиль руководства Кариньша, добавив, что надежды на то, что такое лидерство может обеспечить стабильность, исчерпаны.