Размер награды, назначенной за предоставление информации, которая позволит поймать убийца адвоката Павла Ребенока, увеличен вдвое — с изначальных 20 тысяч евро до 40 тысяч. Об этом в Twitter сообщил юрист Мартиньш Криекис. "Друзья и коллеги Ребенока гарантируют выплату", — заверил он.

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Как уже сообщалось, 20 сентября адвокат Павелс Ребенокс был убит в своем доме в Лангстини. Во время нападения пострадал его партнер Ингус Баландинс. В связи с произошедшим начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона — об убийстве, если оно связано с ограблением.

Мартиньш Криекис считает, что это политическое убийство и его заказчики связаны с вопросами компонента обязательной закупки.

Криекис сообщил, что вечером в минувшую субботу Ребенок был у него в гостях и уехал домой поздней ночью. Он заявил, что не верит в убийство в результате ограбления. По его мнению, убийство было умышленным. Изначально в Twitter Криекис объявил о награде в 20 000 евро за поимку убийц.