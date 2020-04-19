Находящиеся на карантине постояльцы приюта "Синий крест" размещены на разных этажах

Находящиеся на карантине постояльцы евангелическо-христианского приюта "Синий крест", где в конце марта был выявлен Covid-19, размещены на разных этажах, сообщила агентству LЕТА представитель приюта Майя Смане.
В учреждении в настоящее время находятся около 100 человек — и постояльцы, и работники.
По словам Смане, у постояльцев приюта нет выраженных симптомов Covid-19, для ограничения распространения болезни они размещены на разных этажах, и проживающие на первом этаже не контактируют с теми, кто размещен на втором.
В приюте также соблюдается социальное дистанцирование.
Смане прогнозирует, что карантин в приюте будет продолжаться еще две недели. Никаких инцидентов за это время в приюте не произошло.
Сегодня в приют было доставлено пожертвование от православной церкви — крашеные яйца, пасхи и куличи, которые его обитатели получат после обеда. Общие молитвы в приюте в настоящее время не проводятся.
Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 15 новых случаев заражения Covid-19, в том числе вирус обнаружен еще у пяти человек в приюте "Синий крест".