Находящиеся на карантине постояльцы приюта "Синий крест" размещены на разных этажах

Находящиеся на карантине постояльцы евангелическо-христианского приюта "Синий крест", где в конце марта был выявлен Covid-19, размещены на разных этажах, сообщила агентству LЕТА представитель приюта Майя Смане.

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В учреждении в настоящее время находятся около 100 человек — и постояльцы, и работники.

По словам Смане, у постояльцев приюта нет выраженных симптомов Covid-19, для ограничения распространения болезни они размещены на разных этажах, и проживающие на первом этаже не контактируют с теми, кто размещен на втором.

В приюте также соблюдается социальное дистанцирование.

Смане прогнозирует, что карантин в приюте будет продолжаться еще две недели. Никаких инцидентов за это время в приюте не произошло.

Сегодня в приют было доставлено пожертвование от православной церкви — крашеные яйца, пасхи и куличи, которые его обитатели получат после обеда. Общие молитвы в приюте в настоящее время не проводятся.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 15 новых случаев заражения Covid-19, в том числе вирус обнаружен еще у пяти человек в приюте "Синий крест".