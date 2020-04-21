Находящиеся в карантине граждане Болгарии покинут Латвию в сопровождении конвоя

Граждане Болгарии, которые находились на карантине в волости Межотнес Бауского края, в сопровождении полицейского конвоя планируют во вторник покинуть Латвию.

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По данным пресс-службы Бауской краевой думы, в 14.00 18 граждан Болгарии будут конвоированы до КПП "Гренцтале" на латвийско-литовской границе. Там около 14.30 их должны встретить литовские полицейские, которые без остановки буду сопровождать их до польской границы.

Как отметили в пресс-центре Центра профилактики и контроля заболеваний, перемещение иностранцев обеспечило посольство Болгарии, МИД и местное самоуправление. Болгары передвигаются на собственных машинах, на которых они приехали и в Латвию.

Чуть позже в помещениях бывшей школы-интерната, где содержались иностранцы, будет проведена дезинфекция.

Напомним, в начале апреля в Латвию из Эстонии въехали 18 граждан Болгарии, у одного из которых выявлено заболевание Covid-19. Всех иностранцев поместили на карантин в общежитии бывшей Межотненской школы-интерната.

Литовские власти не впустили в Литву ехавших транзитом из Финляндии, Эстонии и Латвии граждан Болгарии, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Учитывая, что в Латвии у этих людей нет декларированного места жительства, увеличивается риск распространения инфекции в латвийском обществе. Поэтому Минздрав установил карантин в помещениях и на территории общежития в Баускском крае.

Иностранцам было запрещено покидать это место, в случае нарушений обещали привлечь Госполицию, которая обеспечила ограждение, охрану карантина и поддержание общественного порядка.