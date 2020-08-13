Находящийся под судом Римшевич "окольным путем" избавился от земельных участков в дюнной зоне

Обвиняемый в коррупции экс-президент Банка Латвии Илмар Римшевич через сложную цепочку сделок освободился от принадлежавших ему 8 га земли в дюнной зоне в Юркалне, выяснила газета Diena, изучив регистры.

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Прокурор Виорика Йиргена, которая является обвинителем в деле Римшевича, сообщила, что арест в уголовном процессе наложен еще на четыре ценных объекта недвижимости, так что к Римшевичу может быть применена конфискация имущества.

Странные действия с земельным участком в Юркалне начались еще зимой 2018 года — именно в то время, когда Римшевич был неожиданно задержан за взятки.

Два с половиной года назад Римшевич заложил эти участки за 280 000 евро. В мае 2020 года бывший президент Банка Латвии вложил недвижимость в Юркалне в основной капитал нового ООО "The AIR". Земельный участок был оценен в 69 000 евро. Через два месяца, 20 июля, капитал фирмы перешел в собственность дочери Римшевича, проживающей в Париже Дайны Такини.

В результате всех этих сделок маловероятно, что государство в случае обвинительного приговора сможет конфисковать эту землю в Юркалне, отмечает издание.

Уголовное дело, в котором Римшевич и предприниматель Марис Мартинсонс обвиняются в связях с коррупцией, Рижский районный суд начал рассматривать в ноябре прошлого года. Экс-главе Банка Латвии вменяется два преступления — получение взятки (оплаченного отдыха) и денежного вознаграждения. Также его обвиняют в легализации преступно нажитых средств. Мартинсонса обвиняют в поддержке и принятии предложенной взятки, а также в легализации преступно нажитых средств.

Также начат процесс против компании — за насильственное влияние в использовании средств. 24 мая прокурор Йиргена приняла новое решение — дополнить обвинения на 250 000 евро преступно нажитых средств. Прокуратура считает, что эти четверть миллиона евро Римшевич использовал, чтобы купить недвижимость на компанию, тайным совладельцем которой стал он сам. Название этой фирмы прокуратура не открывала, но по данным передачи TV3 "Nekā personīga", это дополнение к делу связано со сделкой по покупке компанией Мартинсонса "MM Investīcijas" недвижимости в Юрмале на ул. Базницас, 2.