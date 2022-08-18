Находящимся в Латвии гражданам России и Беларуси могут запретить носить или хранить огнестрельное оружие

Министерство внутренних дел (МВД) готовит поправки к закону, которые запретят гражданам России и Беларуси ношение или хранение огнестрельного оружия на территории Латвии, а комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции готова рассмотреть их в кратчайшие сроки и направить на дальнейшее утверждение в Сейм, рассказал агентству LETA председатель комиссии Юрис Ранцанс.

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Он поддержал предложения МВД, напомнив о заявлениях Службы государственной безопасности о предполагаемых рисках при выдаче разрешений на ношение оружия гражданам России и Белоруссии в Латвии.

Депутат Сейма от Национального объединения (НО) Рихард Колс также считает, что необходимо пересмотреть закон об обороте оружия, который в настоящее время позволяет получать разрешения на оружие лицам, имеющим вид на жительство в Латвии. По мнению политика, органы безопасности, исходя из соображений национальной безопасности, должны проанализировать, не следует ли аннулировать разрешения на ношение оружия, выданные гражданам России и Беларуси. Также, по его мнению, следует рассмотреть случаи, когда такое разрешение было предоставлено гражданам или негражданам Латвии, которые выступали против государства или поддерживали российскую агрессию.

При этом Колс отметил, что для получения разрешения на владение или ношение оружия для самообороны, то есть категории B, требуется пройти сложную процедуру. Парламентарий считает, что следует учиться на примере Украины и граждане должны иметь право получать разрешение на оружие для самообороны менее сложным способом.

Депутат Андрей Юдин ("Новое Единство") высказал мнение, что сначала следует пригласить представителей МВД, чтобы выяснить, кому из граждан России и Белоруссии были выданы разрешения на ношение огнестрельного оружия, поскольку он не думает, что министерство выдавало эти разрешения без оценки рисков. Однако вопрос о том, следует ли вообще выдавать иностранцам разрешение на ношение огнестрельного оружия, необходимо обсудить. Юдин подчеркнул, что не следует поднимать ажиотаж, потому что "это не партизаны из соседней страны, которые пришли сюда, чтобы причинить ущерб Латвии".

Как сообщалось, в Латвии огнестрельное оружие зарегистрировано на 193 граждан Беларуси и России, сообщили в Государственной полиции.